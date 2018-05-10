Названы самые популярные в России автомобили с автоматической коробкой передач

Названы самые продаваемые в России автомобили с автоматической коробкой передач, сообщает «ПолитЭксперт».

В первом квартале 2018 года на отечественном рынке продано около 201,3 тыс. таких машин.

По данным аналитического агентства «Автостат», первое место занял корейский бренд Kia (почти 40 тыс.).

В топ-3 также попали Hyundai (29 тыс.) и Toyota (19,4 тыс.), передаёт телеканал «360».

Далее следуют Volkswagen (14,7 тыс.) и Nissan (11,9 тыс.).

Ранее стали известны самые продаваемые новые иномарки в России по итогам первых трёх месяцев 2018 года.