Врио губернатора Кузбасса заявил о намерении участвовать в выборах главы региона

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Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о планах принять участие в выборах главы региона.

«Я принял решение идти на выборы от партии «Единая Россия», — цитирует РИА Новости Цивилёва.

Выборы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.

5 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Цивилёвым. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

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