Врио губернатора Кузбасса заявил о намерении участвовать в выборах главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о планах принять участие в выборах главы региона.
«Я принял решение идти на выборы от партии «Единая Россия», — цитирует РИА Новости Цивилёва.
Выборы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.
5 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Цивилёвым. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона.
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