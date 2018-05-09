Улицу в Петрозаводске назовут в честь маршала Фёдора Толбухина
По инициативе главы региона представители республиканского кабмина и городской администрации провели выездное заседание в районе Перевалки, где ознакомились с улицей имени Толбухина.
Это 500-метровый проезд от улицы Чапаева. Было решено, что именем столь важного в истории страны человека должна быть названа более значимая улица.
Как отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, управление архитектуры и градостроительства представит несколько вариантов в новых районах. Выбор планируется сделать к 9 мая 2019 года.
Толбухин возглавлял оперативный отдел штаба войск Карельского района в боевых действиях против финской армии в 1921—1922 годах.
Ранее m24 сообщало, что в столице появится памятник четырём дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования.