Улицу в Петрозаводске назовут в честь маршала Фёдора Толбухина

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Одну из улиц в Петрозаводске назовут в честь героя Советского Союза, маршала Фёдора Толбухина, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

По инициативе главы региона представители республиканского кабмина и городской администрации провели выездное заседание в районе Перевалки, где ознакомились с улицей имени Толбухина.

Это 500-метровый проезд от улицы Чапаева. Было решено, что именем столь важного в истории страны человека должна быть названа более значимая улица.

Как отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, управление архитектуры и градостроительства представит несколько вариантов в новых районах. Выбор планируется сделать к 9 мая 2019 года.

Толбухин возглавлял оперативный отдел штаба войск Карельского района в боевых действиях против финской армии в 1921—1922 годах.

Ранее m24 сообщало, что в столице появится памятник четырём дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования.

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