В Подмосковье пройдут учения по предотвращению пожаров на торфяниках

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В Московской области пройдут учения по предотвращению пожаров на торфяниках, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов.

В комплексных учениях будут задействованы работники Министерства ЖКХ, специалисты аварийно-восстановительной службы, сотрудники комитета лесного хозяйства и других областных структур.

В рамках учебной программы специалисты ежедневно проверяют уровень воды в сооружениях систем обводнения торфяников.

«В Московской области с 2010 года обводнено свыше 74 тыс. га торфяников. Благодаря надёжно функционирующей системе обводнения значимых торфяных пожаров на территории области в последние годы не отмечалось», — сказал Пестов, которого цитирует сайт регионального правительства.

В апреле издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим.

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