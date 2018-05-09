В Петербурге открылась выставка раритетной военной техники

В Санкт-Петербурге открылась выставка раритетной военной техники, сообщает Пятый канал.

На ней представлены экспонаты патриотического объединения «Ленрезерва»: пулемёты, пушки, ГАЗ-64.

Есть и техника, которая восстановлению не подлежит, например винт самолёта, вместе с которым в болотах Ленинградской области нашли останки погибшего в 1942 году пилота.

Ранее «Ридус» сообщало о выставке старинных автомобилей в Москве.