В Петербурге открылась выставка раритетной военной техники
В Санкт-Петербурге открылась выставка раритетной военной техники, сообщает Пятый канал.
На ней представлены экспонаты патриотического объединения «Ленрезерва»: пулемёты, пушки, ГАЗ-64.
Есть и техника, которая восстановлению не подлежит, например винт самолёта, вместе с которым в болотах Ленинградской области нашли останки погибшего в 1942 году пилота.
Ранее «Ридус» сообщало о выставке старинных автомобилей в Москве.
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