В Петербурге открылась выставка раритетной военной техники

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге открылась выставка раритетной военной техники, сообщает Пятый канал.

На ней представлены экспонаты патриотического объединения «Ленрезерва»: пулемёты, пушки, ГАЗ-64.

Есть и техника, которая восстановлению не подлежит, например винт самолёта, вместе с которым в болотах Ленинградской области нашли останки погибшего в 1942 году пилота.

Ранее «Ридус» сообщало о выставке старинных автомобилей в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных