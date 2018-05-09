В аэропорту Волгограда начал работу новый терминал

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В аэропорту Волгограда начал работу двухэтажный терминал площадью 10 тыс. кв. м, сообщает Пятый канал.

Здание построили к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Пропускная способность — 720 пассажиров в час. Одновременно в терминале могут обслуживаться шесть рейсов — три на прилёте и три на вылете. Время получения багажа — четыре минуты.

Кроме того, в аэропорту построили новую взлётно-посадочную полосу длиной почти 3 км. Также установлена новейшая система охраны и досмотра.

Ранее ФАН сообщало, что екатеринбургский аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м.

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