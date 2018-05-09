В аэропорту Волгограда начал работу новый терминал
Здание построили к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Пропускная способность — 720 пассажиров в час. Одновременно в терминале могут обслуживаться шесть рейсов — три на прилёте и три на вылете. Время получения багажа — четыре минуты.
Кроме того, в аэропорту построили новую взлётно-посадочную полосу длиной почти 3 км. Также установлена новейшая система охраны и досмотра.
Ранее ФАН сообщало, что екатеринбургский аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м.