Умер посол России в Португалии Олег Белоус

МИД России сообщил о смерти посла России в Португалии Олега Белоуса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел России с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии О.Н. Белоус», — заявили в МИД.

Отмечается, что Белоус был ярким дипломатом и профессионалом высшей пробы. В МИД подчеркнули, что он внёс большой личный вклад в налаживание партнёрских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы.

«Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов. Пример служения России и твердой защиты её интересов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Николаевича», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что умер дипломат Сергей Тихвинский.