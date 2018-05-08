Умер посол России в Португалии Олег Белоус

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МИД России сообщил о смерти посла России в Португалии Олега Белоуса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел России с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии О.Н. Белоус», — заявили в МИД. 

Отмечается, что Белоус был ярким дипломатом и профессионалом высшей пробы. В МИД подчеркнули, что он внёс большой личный вклад в налаживание партнёрских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы.

«Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов. Пример служения России и твердой защиты её интересов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Николаевича», — говорится в сообщении. 

В феврале стало известно, что умер дипломат Сергей Тихвинский

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