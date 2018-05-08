В Москве одобрили установку мемориальных досок в честь Георгия Гречко и Лидии Литвяк

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На заседании президиума правительства Москвы одобрили установку мемориальных досок в честь дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Георгия Гречко, героев Великой Отечественной войны, лётчиков Лидии Литвяк и Александра Выборнова. Об этом сообщает kp.ru.

Кроме того, в городе появится мемориальная доска Герою России, руководителю пожарной службы МВД СССР Владимиру Максимчуку.

Памятные знаки будут установлены на домах, в которых жили эти деятели.

«Мы продолжаем уже сложившуюся добрую традицию увековечивания памяти героев нашей страны накануне знаменательных дат», — отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, торжественная церемония открытия пройдёт перед Днём защитника Отечества в 2019 году.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.

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