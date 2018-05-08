В Москве одобрили установку мемориальных досок в честь Георгия Гречко и Лидии Литвяк
Кроме того, в городе появится мемориальная доска Герою России, руководителю пожарной службы МВД СССР Владимиру Максимчуку.
Памятные знаки будут установлены на домах, в которых жили эти деятели.
«Мы продолжаем уже сложившуюся добрую традицию увековечивания памяти героев нашей страны накануне знаменательных дат», — отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, торжественная церемония открытия пройдёт перед Днём защитника Отечества в 2019 году.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.