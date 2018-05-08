RT показал панорамное видео с борта легендарного штурмовика Ил-2

Телеканал RT представил панорамное видео, которое было снято на борту легендарного советского штурмовика Ил-2.

Видео с борта Ил-2 было снято в апреле во время показательных полётов штурмовика на международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin Air Show в Германии.

«Легендарный Ил-2 — первый самолёт, выпущенный под маркой «Ил», — стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что смогли прикоснуться к этой странице истории и дать зрителям возможность увидеть панорамные кадры с борта штурмовика», — сказал руководитель RT360 Эдуард Чижиков.

В ноябре 1943 года Ил-2 получил серьёзные повреждения в воздушном бою в Мурманской области. Пилот смог посадить боевую машину на замёрзшее озеро Кривое, но позднее самолёт затонул. В 2012 году его удалось поднять со дна озера и отреставрировать.