КПРФ не планирует предлагать кандидатов от партии в новое правительство
Фракция КПРФ в Государственной думе не намерена предлагать кандидатов от партии в новое правительство, заявил первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.
- РИА Новости
«Если компания старая, то какие тут предложения? Это всё детский сад», — ответил он РИА Новости на вопрос о кандидатах от партии.
Ранее стало известно, что фракция КПРФ в Госдуме не станет голосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства России.
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