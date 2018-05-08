КПРФ не планирует предлагать кандидатов от партии в новое правительство

Фракция КПРФ в Государственной думе не намерена предлагать кандидатов от партии в новое правительство, заявил первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.

«Если компания старая, то какие тут предложения? Это всё детский сад», — ответил он РИА Новости на вопрос о кандидатах от партии.

Ранее стало известно, что фракция КПРФ в Госдуме не станет голосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства России.