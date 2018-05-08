ДТП с участием троллейбуса произошло на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием троллейбуса, в результате чего четыре человека получили лёгкие травмы.
ДТП с участием троллейбуса произошло на юго-западе Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

«Сегодня около 08:30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице троллейбус маршрута №72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью», — отметили пресс-службе.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

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