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Минобороны получит 30 комплексов разведывательных БПЛА «Элерон-3» в мае

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Министерство обороны России в мае получит 30 комплексов разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3», сообщили в ведомстве.

«Элерон-3» может выполнять полёты в автономном и радиокомандном режимах, в режиме облёта или многократного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта автоматический. Для навигации используются системы GPS и ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на беспилотники устанавливается модуль с ИК-камерой и телевизионной низкоуровневой камерой или модуль с телевизионной камерой и тепловизором.

Ранее стало известно, что в течение двух лет в России будет создан подводный беспилотный аппарат, который сможет погружаться на глубину 12 км.

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