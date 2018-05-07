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В генконсульстве Финляндии в Петербурге сообщили о сокращении сроков оформления виз

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Срок рассмотрения документов на визу в Финляндию для жителей Санкт-Петербурга сократился на четыре дня. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт генерального консульства.

Отмечается, что вместо 18 дней документы будут оформлять за 2 недели.

К примеру, если подать документы с 7 по 11 мая, то визу можно получить до конца текущего месяца, передаёт Inforeactor.

9 мая визовый центр не работает.

В апреле сообщалось, что срок оформления финских виз в Петербурге существенно увеличился и составил от 18 до 20 дней.

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