Песков: Путин будет постоянно пользоваться автомобилем проекта «Кортеж»
Президент России Владимир Путин будет постоянно пользоваться новым российским автомобилем проекта «Кортеж», на котором он прибыл на инаугурацию 7 мая.
- Reuters
- © italy Belousov
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Ранее сообщалось, что на церемонию инаугурации в Большой Кремлёвский дворец Владимир Путин прибыл на новом российском лимузине проекта «Кортеж», а не на традиционном Mercedes.
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