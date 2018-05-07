Песков: Путин будет постоянно пользоваться автомобилем проекта «Кортеж»

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Президент России Владимир Путин будет постоянно пользоваться новым российским автомобилем проекта «Кортеж», на котором он прибыл на инаугурацию 7 мая.
Песков: Путин будет постоянно пользоваться автомобилем проекта «Кортеж»
  • Reuters
  • © italy Belousov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что на церемонию инаугурации в Большой Кремлёвский дворец Владимир Путин прибыл на новом российском лимузине проекта «Кортеж», а не на традиционном Mercedes. 

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