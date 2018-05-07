Песков: Путин будет постоянно пользоваться автомобилем проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин будет постоянно пользоваться новым российским автомобилем проекта «Кортеж», на котором он прибыл на инаугурацию 7 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что на церемонию инаугурации в Большой Кремлёвский дворец Владимир Путин прибыл на новом российском лимузине проекта «Кортеж», а не на традиционном Mercedes.