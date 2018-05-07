Россия ограничила поставки свиноводческой продукции из Венгрии

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Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию свиней и свиноводческой продукции из Венгрии в связи с ухудшением в стране эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС).
Россия ограничила поставки свиноводческой продукции из Венгрии
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  • © Nikolay Gyngazov

«7 мая 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сняли карантин по АЧС.

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