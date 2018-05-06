Аэростат «Россия» совершил перелёт через Керченский пролив

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Тепловой аэростат «Россия» совершил первый в истории перелёт через Керченский пролив — из Краснодарского края в Крым, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что символический перелёт был посвящён Дню Победы.

Перелёт из Темрюкского района Краснодарского края в Керчь занял два часа.

«Аэростат объёмом 4 тыс. кубометров, полёт через Керченский пролив осуществляется впервые», — заявил представитель организаторов Родион Шеин.

Отмечается, что в Краснодарский край аэростат отправят на автомобиле. 

Ранее НСН сообщала, что путешественник Фёдор Конюхов установил новый национальный рекорд по дальности полётов на тепловых аэростатах — в общей сложности россиянин преодолел 1028 км.

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