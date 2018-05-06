Аэростат «Россия» совершил перелёт через Керченский пролив
Отмечается, что символический перелёт был посвящён Дню Победы.
Перелёт из Темрюкского района Краснодарского края в Керчь занял два часа.
«Аэростат объёмом 4 тыс. кубометров, полёт через Керченский пролив осуществляется впервые», — заявил представитель организаторов Родион Шеин.
Отмечается, что в Краснодарский край аэростат отправят на автомобиле.
Ранее НСН сообщала, что путешественник Фёдор Конюхов установил новый национальный рекорд по дальности полётов на тепловых аэростатах — в общей сложности россиянин преодолел 1028 км.