Аэростат «Россия» совершил перелёт через Керченский пролив

Тепловой аэростат «Россия» совершил первый в истории перелёт через Керченский пролив — из Краснодарского края в Крым, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что символический перелёт был посвящён Дню Победы. Перелёт из Темрюкского района Краснодарского края в Керчь занял два часа. «Аэростат объёмом 4 тыс. кубометров, полёт через Керченский пролив осуществляется впервые», — заявил представитель организаторов Родион Шеин. Отмечается, что в Краснодарский край аэростат отправят на автомобиле. Ранее НСН сообщала, что путешественник Фёдор Конюхов установил новый национальный рекорд по дальности полётов на тепловых аэростатах — в общей сложности россиянин преодолел 1028 км.