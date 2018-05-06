СК: в Московской области на крыше электрички обнаружено тело подростка

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На крыше скоростного электропоезда, следовавшего из Москвы в Нахабино, обнаружено тело 16-летнего зацепера. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«16-летний зацепер погиб на крыше электрички, следовавшей из Москвы в Нахабино. Рядом с подростком обнаружены специальное снаряжение и видеокамера», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее kp.ru сообщало, что на железнодорожной станции Трёхгорка в Одинцовском районе Московской области поезд сбил подростка, который шёл вдоль путей.

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