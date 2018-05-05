Умер основатель информагентства ANNA-News Марат Мусин
Умер Марат Мусин https://t.co/UTuZfnTlVcpic.twitter.com/qQxvpgN2tS— ANNA-News (@annanews_info) 5 мая 2018 г.
Как передаёт ТАСС, журналист умер во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники Победы». В пресс-службе мероприятия причиной смерти назвали тромбофлебит.
Сетевое информагентство ANNA-News, основанное Маратом Мусиным, было официально зарегистрировано в Абхазии в 2011 году. В качестве корреспондента он вёл репортажи из Сирии, Ливии и с Украины.