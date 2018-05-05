Умер основатель информагентства ANNA-News Марат Мусин

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Военный корреспондент Марат Мусин, основатель информационного агентства ANNA-News, скончался в Казани, сообщается на сайте агентства.

Как передаёт ТАСС, журналист умер во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники Победы». В пресс-службе мероприятия причиной смерти назвали тромбофлебит.

Сетевое информагентство ANNA-News, основанное Маратом Мусиным, было официально зарегистрировано в Абхазии в 2011 году. В качестве корреспондента он вёл репортажи из Сирии, Ливии и с Украины.

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