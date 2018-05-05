Одобрен проект памятного знака в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады

В Санкт-Петербурге одобрили проект памятного знака в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает ФАН.

Знак будут вручать ветеранам, имеющим медаль «За оборону Ленинграда» и знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Губернатор Георгий Полтавченко выразил благодарность президенту ассоциации блокадников Валентине Леоненко за проявляемую инициативу, стремление сохранить память о жителях и защитниках осаждённого Ленинграда и помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в День Победы в Хабаровске покажут «Эскадрилью героев».