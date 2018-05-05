В Оренбургской области проведут проверку после гибели детей при пожаре

Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий поручил провести проверку из-за пожара в Октябрьском районе, сообщает Ria56.

Возгорание дома произошло ночью 5 мая. Погибли две девочки. Их старший брат, который спас ещё двух сестёр, а также дедушку-инвалида, получил ожоги и отравление.

Как рассказали в прокуратуре региона, предстоит оценить поведение родителей погибших детей и деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и других заинтересованных служб.

Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В марте портал «Дни.ру» сообщал, что на юге Москвы произошёл пожар в здании рынка.