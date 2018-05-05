В Оренбургской области проведут проверку после гибели детей при пожаре

Короткая ссылка
Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий поручил провести проверку из-за пожара в Октябрьском районе, сообщает Ria56.

Возгорание дома произошло ночью 5 мая. Погибли две девочки. Их старший брат, который спас ещё двух сестёр, а также дедушку-инвалида, получил ожоги и отравление.

Как рассказали в прокуратуре региона, предстоит оценить поведение родителей погибших детей и деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и других заинтересованных служб.

Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В марте портал «Дни.ру» сообщал, что на юге Москвы произошёл пожар в здании рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных