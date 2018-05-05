На Кубани завершили расследование дела о покушении на убийство топ-менеджера
Инцидент произошёл 7 ноября 2015 года в одном из ресторанов. В бизнесмена выстрелил Артур Арутюнян.
«Без видимого повода из хулиганских побуждений с целью причинения смерти краснодарцу он произвёл из имевшегося при себе травматического пистолета МР-80-13Т один прицельный выстрел с близкого расстояния в голову», — заявили в пресс-службе СК России.
Там отметили, что Арутюнян также начал конфликтовать с другими посетителями, угрожал им.
Теперь обвиняемый предстанет перед судом. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В 2017 году Newinform сообщал, что в Севастополе СК возбудил дело в отношении женщины по факту убийства ею своей матери.