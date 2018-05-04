В Петербурге завели уголовное дело после попадания трёх человек под танк в одном из парков
Речь идёт о статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Планируется назначить экспертизы для установления модели и технического состояния транспортного средства. Следователи уже допросили водителя, который предлагал всем желающим прокатиться на танке.
Инцидент произошёл 29 апреля во время патриотического фестиваля в Приморском районе.
Ранее m24 сообщало, что СК возбудил дело из-за травмирования трёх подростков на станции в Подмосковье.