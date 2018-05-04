Иностранный турпоток в Москву вырос на 20% в майские праздники

Въездной турпоток в Москву из-за рубежа в майские праздники увеличился примерно на 20% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает m24 со ссылкой на сайт Ростуризма.

Об этом свидетельствуют данные туроператорских компаний.

Одним из основных «аттракторов» для иностранцев оказались репетиции парада Победы.

Большинство зарубежных путешественников выбирают экскурсии с обязательным посещением Красной площади. Они активно интересуются предстоящим парадом и хотят увидеть прохождение воинских частей и воинской техники во время репетиций.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым за четыре месяца 2018 года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге запустят новые туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского.