Иностранный турпоток в Москву вырос на 20% в майские праздники
Об этом свидетельствуют данные туроператорских компаний.
Одним из основных «аттракторов» для иностранцев оказались репетиции парада Победы.
Большинство зарубежных путешественников выбирают экскурсии с обязательным посещением Красной площади. Они активно интересуются предстоящим парадом и хотят увидеть прохождение воинских частей и воинской техники во время репетиций.
Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым за четыре месяца 2018 года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге запустят новые туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского.