В Калининграде установили 80 видеокамер «Безопасного города» с начала года

В Калининграде установили 80 видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с начала 2018 года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Об этом заявил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

Он отметил, что новые устройства имеют заметные преимущества перед оборудованием, установленным в прежние годы.

Несколько таких камер размещены рядом с зоопарком, на пересечении проспекта Мира и улицы Гостиной. Место расположения каждого устройства согласовано с УМВД России по региону.

Внедрение АПК «Безопасный город» в Калининграде стартовало в 2014 году. К настоящему времени система объединяет 700 различных объектов — камер, терминалов, комплексов фото- и видеофиксации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области установлено порядка 6900 видеокамер.