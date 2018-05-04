В Калининграде установили 80 видеокамер «Безопасного города» с начала года
Об этом заявил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.
Он отметил, что новые устройства имеют заметные преимущества перед оборудованием, установленным в прежние годы.
Несколько таких камер размещены рядом с зоопарком, на пересечении проспекта Мира и улицы Гостиной. Место расположения каждого устройства согласовано с УМВД России по региону.
Внедрение АПК «Безопасный город» в Калининграде стартовало в 2014 году. К настоящему времени система объединяет 700 различных объектов — камер, терминалов, комплексов фото- и видеофиксации.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области установлено порядка 6900 видеокамер.