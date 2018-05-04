В Калининграде установили 80 видеокамер «Безопасного города» с начала года

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В Калининграде установили 80 видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с начала 2018 года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Об этом заявил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

Он отметил, что новые устройства имеют заметные преимущества перед оборудованием, установленным в прежние годы.

Несколько таких камер размещены рядом с зоопарком, на пересечении проспекта Мира и улицы Гостиной. Место расположения каждого устройства согласовано с УМВД России по региону.

Внедрение АПК «Безопасный город» в Калининграде стартовало в 2014 году. К настоящему времени система объединяет 700 различных объектов — камер, терминалов, комплексов фото- и видеофиксации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области установлено порядка 6900 видеокамер.

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