Житель Челябинска приговорён к трём годам колонии за нападение на полицейского
По данным ведомства, подсудимый во время прохождения комплексной стационарной психиатрической экспертизы в первой Областной клинической психоневрологической больнице ударил по лицу сотрудника полиции, который находился при исполнении своих обязанностей.
Отмечается, что обвиняемый до этого уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени завели уголовное дело за нападение на полицейского.