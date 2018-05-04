Житель Челябинска приговорён к трём годам колонии за нападение на полицейского

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Жителя Челябинска, ударившего сотрудника полиции, приговорили к 3 годам и 1 месяцу исправительной колонии строгого режима, сообщается на официальном сайте прокуратуры Челябинской области.

По данным ведомства, подсудимый во время прохождения комплексной стационарной психиатрической экспертизы в первой Областной клинической психоневрологической больнице ударил по лицу сотрудника полиции, который находился при исполнении своих обязанностей.

Отмечается, что обвиняемый до этого уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени завели уголовное дело за нападение на полицейского.

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