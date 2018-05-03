В России в первом квартале 2018 года с пьяных водителей взыскали штрафов на 1,5 млрд рублей

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За первые три месяца 2018 года судебные приставы-исполнители взыскали с водителей 1,5 млрд рублей в виде штрафов за пьянство за рулём, сообщается на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, всего было исполнено 3,8 млн постановлений органов Госавтоинспекции на сумму 3 млрд рублей.

«В том числе взыскано более 1,5 млрд рублей по судебным актам, вынесенным за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что судебные приставы списали 2,2 трлн рублей безнадёжных долгов россиян в 2017 году.

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