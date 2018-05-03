Глава Удмуртии сообщил об отставке мэра Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию.

Об этом Бречалов написал в своём Twitter.

«Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» — отметил Бречалов.

10 апреля, как сообщало агентство «Крыминформ», Ялтинский горсовет отправил в отставку главу администрации города Елену Сотникову.