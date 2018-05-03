Глава Удмуртии сообщил об отставке мэра Ижевска

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию.
Глава Удмуртии сообщил об отставке мэра Ижевска
  • Юрий Тюрин
  • © Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом Бречалов написал в своём Twitter.

«Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» — отметил Бречалов.

10 апреля, как сообщало агентство «Крыминформ», Ялтинский горсовет отправил в отставку главу администрации города Елену Сотникову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных