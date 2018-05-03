Глава Удмуртии сообщил об отставке мэра Ижевска
- Юрий Тюрин
- © Григорий Сысоев / РИА Новости
Об этом Бречалов написал в своём Twitter.
«Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» — отметил Бречалов.
10 апреля, как сообщало агентство «Крыминформ», Ялтинский горсовет отправил в отставку главу администрации города Елену Сотникову.