RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за апрель

Телеканал RT занял первую строчку в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за апрель 2018 года.

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Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 5 040 532, доля — 14,88%. Второе место в рейтинге занял сайт life.ru, третье — РИА Новости. По итогам марта 2018 года телеканал RT также стал первым в данном рейтинге.