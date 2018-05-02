RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за апрель

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Телеканал RT занял первую строчку в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за апрель 2018 года.
RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за апрель
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Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 5 040 532, доля — 14,88%.

Второе место в рейтинге занял сайт life.ru, третье — РИА Новости.

По итогам марта 2018 года телеканал RT также стал первым в данном рейтинге.  

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