В Москве задержали пытавшихся сорвать фестиваль в Сахаровском центре активистов

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Правоохранители задержали группу граждан, которые пытались помешать проведению выставки «Муза непокорных» в Сахаровском центре в Москве. Об этом сообщил лидер движения SERB Игорь Бекетов.

«Задержано порядка пяти наших активистов. Всего задержано 7—8 человек, ещё трое — просто люди, которые откликнулись на объявление, они не наши активисты», — приводит его слова Интерфакс.

Организаторы выставки, в свою очередь, заявили, что её работа была восстановлена.

«Сейчас всё идёт, как было запланировано, выступают поэты. Около входа стоит наряд полиции, который согласованно с организаторами акции пускает тех, кого мы считаем возможным пустить», — отметил глава движения «За права человека» Лев Пономарёв, которое выступает соорганизатором выставки.

Он также отметил профессиональную работу полиции.

1 мая в Сахаровском центре проходит VI Ежегодный международный фестиваль «Муза непокорных».

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