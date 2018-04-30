В Крыму начались перевозки по «единому» билету

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В понедельник, 30 апреля, в Крыму начались перевозки по «единому» билету, сообщает kp.ru.

По такому транспортному документу можно доехать поездами, автобусами и паромом из Анапы и Краснодара в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

«В случае досрочного открытия движения по Крымскому мосту перевозки по «единому» билету будут осуществляться без использования паромов», — заявили в Единой транспортной дирекции.

Перевозки по данному билету продлятся до 30 сентября.

Ранее НСН сообщала, что в Керчи представили туристическую «Карту гостя».

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