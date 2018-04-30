На судне у пирса в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар
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«По предварительной информации, пожар произошёл в одном из помещений судна», — говорится в сообщении.
В настоящий момент ведутся работы по тушению пожара.
Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.
«Члены экипажа, которые находились на судне в количестве четырёх человек в момент возгорания, самостоятельно покинули его», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве в Южном речном порту произошёл пожар на трёхпалубном судне.