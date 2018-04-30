На судне у пирса в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар

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Пожар произошёл на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На судне у пирса в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар
  • © Архив ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«По предварительной информации, пожар произошёл в одном из помещений судна», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ведутся работы по тушению пожара.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

«Члены экипажа, которые находились на судне в количестве четырёх человек в момент возгорания, самостоятельно покинули его», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве в Южном речном порту произошёл пожар на трёхпалубном судне.

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