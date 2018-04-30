Опубликована декларация о доходах главы Крыма за 2017 год

Согласно декларации, доход главы Крыма Сергея Аксёнова за 2017 год составил 2,64 млн рублей.

Сведения декларации о доходах опубликованы на портале правительства Крыма.

Отмечается, что доход Аксёнова за 2017 год сохранился на уровне 2016 года. У него нет в собственности объектов недвижимости и автомобиля. В пользовании находятся земельный участок на 607 кв. метров и жилой дом.

Доходы супруги главы Крыма составили 19,9 млн рублей в 2017 году. В её собственности находятся шесть нежилых помещений, две квартиры и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что доход президента России Владимира Путина в 2017 году превысил 18,7 млн рублей.