Опубликована декларация о доходах главы Крыма за 2017 год
- Сергей Аксёнов
- © Алексей Мальгавко / РИА Новости
Сведения декларации о доходах опубликованы на портале правительства Крыма.
Отмечается, что доход Аксёнова за 2017 год сохранился на уровне 2016 года. У него нет в собственности объектов недвижимости и автомобиля. В пользовании находятся земельный участок на 607 кв. метров и жилой дом.
Доходы супруги главы Крыма составили 19,9 млн рублей в 2017 году. В её собственности находятся шесть нежилых помещений, две квартиры и легковой автомобиль.
Ранее сообщалось, что доход президента России Владимира Путина в 2017 году превысил 18,7 млн рублей.