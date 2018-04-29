На платформах МЦК появится разметка у мест входа в поезда

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На платформах Московского центрального кольца (МЦК) появится разметка у мест входа в поезда, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Это будет сделано к ЧМ-2018 по футболу.

«Мы наносим такую разметку по просьбам пассажиров. Теперь они смогут сразу подойти к тому месту, где расположен вход в вагон поезда», — заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ярко-жёлтая разметка будет хорошо заметна жителям и гостям Москвы.

Работы уже начались на станции «Площадь Гагарина».

Ранее Nation News сообщало, что на МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года.

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