На платформах МЦК появится разметка у мест входа в поезда
Это будет сделано к ЧМ-2018 по футболу.
«Мы наносим такую разметку по просьбам пассажиров. Теперь они смогут сразу подойти к тому месту, где расположен вход в вагон поезда», — заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, ярко-жёлтая разметка будет хорошо заметна жителям и гостям Москвы.
Работы уже начались на станции «Площадь Гагарина».
Ранее Nation News сообщало, что на МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года.