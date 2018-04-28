Горячую линию для туристов запустят в Крыму с 1 мая

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Министерство курортов и туризма Республики Крым запустит горячую линию с 1 мая, сообщает kp.ru.

Об этом заявил глава ведомства Вадим Волченко.

«Операторы будут работать по детально разработанным сотрудниками министерства стандартам по принципу «вопрос-ответ». Как только появляется важная для гостей информация — в стандарт незамедлительно вносятся изменения и передаются операторам», — рассказал Волченко.

Горячая линия будет работать в круглосуточном режиме. С 9:00 до 21:00 звонок принимает оператор, с 21:00 до 9:00 обработка осуществляется автоматически, с оперативным реагированием в экстренном случае.

Ранее НСН сообщала, что в Керчи представили туристическую «Карту гостя».

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