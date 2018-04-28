В Калининградской области проводят проверку из-за смерти пациента

В Калининградской области проводят доследственную проверку из-за смерти пожилого пациента, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным СМИ, 21 апреля два медицинских учреждения оказали помощь ненадлежащего качества 71-летнему мужчине. В результате он впал в кому, а 27 апреля скончался.

«В отношении указанного пациента хочу отметить, что это был хронический больной, которому с 2010 года врачи дважды спасли жизнь после перенесённых острых тяжёлых заболеваний. Последствия этих заболеваний всё ещё сказывались на состоянии его здоровья», — заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

По его словам, отказов в госпитализации не было, сотрудники скорой помощи действовали в соответствии с действующим порядком оказания СМП с учётом состояния пациента.

Ранее Nation News сообщало, что следователи проверяют данные о смерти пациента в больнице Твери.