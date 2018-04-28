СК: очевидец помог найти убившую своих детей мать в Нижегородской области

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Информация от жителя Нижегородской области помогла найти женщину, которая призналась в убийстве двух своих детей. Об этом сообщает ﻿РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

«Большую помощь правоохранительным органам оказал житель Нижегородской области, предоставивший информацию, которая помогла оперативно установить местонахождение подозреваемой в убийстве детей женщины и задержать её», — заявила старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

Она отметила, что следователи СК благодарят мужчину за проявленную активную гражданскую позицию.

По её словам, множество жителей Нижегородской области также откликнулись на просьбу оказать содействие в установлении обстоятельств трагедии.

Ранее в Нижегородской области мать призналась в убийстве двух своих детей, найденных на склад.

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