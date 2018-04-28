В Вологодской области начали проверку из-за ДТП, в котором погиб начальник угрозыска

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Следственный комитет начал проверку из-за дорожно-транспортного происшествия в Вологодской области, сообщает Nation News.

В пятницу, 27 апреля, в аварии на участке трассы Вологда — Новая Ладога погиб начальник управления уголовного розыска УМВД по региону Сергей Головкин.

По имеющимся данным, он находился за рулём иномарки Kia Rio, которая врезалась в автомобиль с полуприцепом. В машине также находился его восьмилетний сын. Полицейский погиб, ребёнок госпитализирован.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело против протаранившего машину ДПС водителя.

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