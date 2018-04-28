В Татарстане завели уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе

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В Татарстане завели уголовное дело после гибели рабочего на фанерном заводе, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Инцидент произошёл в Зеленодольске.

По имеющейся информации, 41-летнего машиниста затянуло в конвейер шнекового транспортёра. Согласно версии следствия, сотрудник решил удалить затор из технологической щепы, не выключая аппарат. На рубильной машине не было блокировочных устройств.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту гибели рабочего на Варьеганском месторождении.

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