Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» отправлена в Мурманск для загрузки топливом

Из Санкт-Петербурга в Мурманск отправляется плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» для загрузки ядерным топливом.

«Сегодня завершён этап сооружения плавучего энергоблока на Балтийском заводе и начинается буксировка судна в Мурманск на базу «Атомфлота» для проведения швартовных испытаний, загрузки топлива и проведения физического и энергетического пусков», — цитирует РИА Новости замгендиректора «Росэнергоатома» Павла Ипатова.

Он добавил, что ПЭБ будет полностью оттестирован в Мурманске, а уже в Певек в 2019 году он уйдёт «практически готовым к эксплуатации».

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что госкорпорация планирует осуществить физический пуск плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» в 2018 году.