Терминалы для безналичной оплаты услуг появятся в отдалённых сёлах России до конца года

Короткая ссылка
Терминалы для безналичной оплаты услуг появятся в отдалённых сёлах и небольших городах России до конца 2018 года, сообщает газета «Известия».

POS-терминалами планируется обеспечить 70-80% отделений «Почты России». Об этом заявил глава национального почтового регулятора Николай Подгузов.

Такой терминал позволит оплачивать услуги, в том числе бесконтактным способом, снимать наличные, а клиенты «Почта банка» также смогут вносить средства на счёт карты, сказал президент — председатель правления банка Дмитрий Руденко.

По его словам, эти услуги особенно востребованы в небольших населённых пунктах, где нет отделений банков и банкоматов.

До конца года «Почта банк» намерен разместить 25 тыс. платёжных терминалов в отделениях связи.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных