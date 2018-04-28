Невский проспект частично перекроют 28 апреля из-за ремонта

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Невский проспект в Санкт-Петербурге частично перекрывают в субботу, 28 апреля, из-за ремонтных работ, сообщает Nation News.

Речь идёт об участке от Адмиралтейства до перекрёстка с Садовой улицей. Он будет закрыт с 23:00 28 апреля до 06:00 1 мая 2018 года.

1 и 2 мая Невский проспект будет открыт для проведения праздничного шествия в честь Дня весны и труда, передаёт Inforeactor со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Поздно вечером 2 мая ремонт возобновится.

Работы на отрезке от Дворцовой набережной до площади Восстания будут продолжаться до 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве после ремонта открыто движение на участке Фрунзенской набережной.

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