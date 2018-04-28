Допустившим убийство пауэрлифтера Драчёва охранникам может грозить до пяти лет тюрьмы
«Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по Хабаровску. Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате неисполнения сотрудниками охраны обязанностей, во время драки Драчёв был убит.
«За совершённое преступление обвиняемым грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — подчеркнули в прокуратуре.
Драчёв был убит в ходе драки, которая произошла 20 августа 2017 года в центре Хабаровска.