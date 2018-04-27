Скончался главный конструктор Chevrolet Niva Валерий Доманский

Главный конструктор автомобиля Chevrolet Niva Валерий Доманский скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил представитель «АвтоВАЗа».

«Сегодня на 77-м году жизни скончался выдающийся инженер Валерий Иванович Доманский», — цитирует РИА Новости представителя автомобильного завода.

Отмечается, что прощание с Доманским пройдёт 29 апреля в зале прощания городской больницы №5 в Тольятти с 10:00 до 11:00 по местному времени.

Доманский также работал над созданием ВАЗ-2121 «Нива» и модификаций «Нивы» ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Ранее сообщалось, что бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев скончался на 84-м году жизни.