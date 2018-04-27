Порт Морской Фасад в Петербурге сделают грузопассажирским в 2019 году

Порт Морской Фасад в Санкт-Петербурге по завершении реконструкции в 2019 году сменит статус с пассажирского на грузопассажирский, сообщает «ПолитЭксперт».

Об этом рассказал вице-губернатор Игорь Албин в официальном ответе на депутатский запрос парламентария заксобрания Максима Резника. Действующее распоряжение Министерства транспорта от 2015 года предполагает изменение классификации пропуска в порту. Для этого необходимо завершить строительство Западного скоростного диаметра, передаёт Inforeactor. Окончание возведения ЗСД намечено на октябрь 2019-го. Ранее сообщалось, что по Москве‐реке открыли сезон летней навигации.