В Минпромторге зафиксировали рост швейного производства в России

За 2017 год в швейной отрасли отгружено товаров собственного производства на общую сумму 151,7 млрд рублей, что почти на 4% больше, чем за 2016 год. Об этом RT сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Положительную динамику в ведомстве объясняют техническим перевооружением отрасли и улучшением сырьевого обеспечения.

По данным Минпромторга, активно развивается производство одежды для спорта и отдыха, мужских костюмов, детской обуви, постельного белья и текстильных изделий для путешествий.

При этом в настоящее время доля отечественной швейной продукции на внутреннем потребительском рынке составляет около 20%.

В последнее время транснациональные бренды увеличивают объёмы контрактного производства в России, а популярные отечественные торговые марки расширяют сети магазинов, что также позитивно влияет на рост спроса на российскую продукцию, считают в ведомстве.