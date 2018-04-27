В Минпромторге зафиксировали рост швейного производства в России
Положительную динамику в ведомстве объясняют техническим перевооружением отрасли и улучшением сырьевого обеспечения.
По данным Минпромторга, активно развивается производство одежды для спорта и отдыха, мужских костюмов, детской обуви, постельного белья и текстильных изделий для путешествий.
При этом в настоящее время доля отечественной швейной продукции на внутреннем потребительском рынке составляет около 20%.
В последнее время транснациональные бренды увеличивают объёмы контрактного производства в России, а популярные отечественные торговые марки расширяют сети магазинов, что также позитивно влияет на рост спроса на российскую продукцию, считают в ведомстве.