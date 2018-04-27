Мэр Москвы рассказал об обнаружении разыскиваемых с помощью системы распознавания лиц

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система распознавания лиц за последние два месяца позволила найти в московском метро по меньшей мере девять человек, которые находились в розыске.

«Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в мосметро. Она стоила не 4 млрд, а 3 млн рублей. И за два месяца помогла обнаружить уже девять людей, находившихся в розыске», — написал мэр города в Twitter.

В сентябре 2017 года НСН сообщала, что в Москве начала работать система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, при этом к системе подключено более 160 тыс. видеокамер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных