Мэр Москвы рассказал об обнаружении разыскиваемых с помощью системы распознавания лиц

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система распознавания лиц за последние два месяца позволила найти в московском метро по меньшей мере девять человек, которые находились в розыске.

«Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в мосметро. Она стоила не 4 млрд, а 3 млн рублей. И за два месяца помогла обнаружить уже девять людей, находившихся в розыске», — написал мэр города в Twitter.

Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в #мосметро. Она стоила не 4 млрд, а 3 млн рублей. И за 2 месяца помогла обнаружить уже 9 людей, находившихся в розыске. https://t.co/TJOV2VugYy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 апреля 2018 г.

В сентябре 2017 года НСН сообщала, что в Москве начала работать система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, при этом к системе подключено более 160 тыс. видеокамер.