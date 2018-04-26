Пробки в Москве достигли 9 баллов

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Уровень загруженности московских дорог, по данным на 19:02 мск, достиг 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Основные затруднения наблюдаются на МКАД, улицах в пределах Третьего транспортного кольца и на Садовом кольце.

В Центре организации дорожного движения рекомендовали отказаться от автомобилей в связи с непогодой и репетицией Парада Победы.

«26 апреля, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Кроме того, сегодня в столице ожидаются дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с. Всё это может привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению риска попадания в ДТП», — предупредили в ЦОДД.

18 апреля пробки в столице достигали 10 баллов. 

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