В Сочи ограничат движение грузовиков на время ЧМ-2018

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В Сочи ограничат движение грузового транспорта на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал «Юга.ру».

«В частности, ограничения коснутся Адлера на участке от Кудепсты до поста Псоу и в районе Красной Поляны до развязки на Молдовке», — заявили в пресс-службе мэрии.

Новые меры будут действовать только в дни матчей, то есть 15, 23, 26, 30 июня и 7 июля с 7:00 до 1:00.

Ограничение движения не аккредитованного транспорта введут в дни матчей на территории, прилегающей к Олимпийскому парку, и в центре города — в районе проведения фестиваля болельщиков с 1 июня по 16 июля.

Ранее ФАН сообщало, что мост Бетанкура и набережная Макарова в Санкт-Петербурге будут открыты для движения в мае.

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