В Подмосковье завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице

Следственный отдел по городу Пушкино СК России по Московской области завёл уголовное дело после смерти пациентки в больнице, сообщает Пятый канал.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России Ольга Врадий, установлено, что 13 апреля бригада скорой помощи доставила в Ивантеевскую центральную городскую больницу 29-летнюю женщину с подозрением на сепсис. Но в приёмном покое медикам заявили, что показаний для госпитализации нет.

На следующий день пациентку снова привезли в больницу с диагнозом «мастит, подозрение на сепсис», но уже в критическом состоянии. Через день после операции женщина умерла в реанимации.

Назначено проведение необходимых экспертиз. Изъяты документы, включая историю болезни пациентки.

«В ходе расследования уголовного дела обязательно будет дана правовая оценка действиям либо бездействию медицинского персонала больницы», — добавила Врадий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре следователи передали в суд уголовное дело против врача-реаниматолога Нижневартовской окружной больницы №2.