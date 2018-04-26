Патрушев: участники встречи в Сочи выступили против силовых методов урегулирования конфликтов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что участники международной встречи по безопасности в Сочи выступили против односторонних подходов в разрешении конфликтов в обход международного права.

Об этом он сказал по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«(Участники встречи. — RT) выступили против односторонних и силовых подходов урегулирования кризисов в обход норм и принципов международного права», — сказал Патрушев.

Участники также подчеркнули важность повышения роли ООН и Совбеза ООН в качестве универсальной международной структуры, которая призвана объединить усилия государств во имя укрепления мира и безопасности.

RT вёл прямую трансляцию.