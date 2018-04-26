Патрушев: участники встречи в Сочи выступили против силовых методов урегулирования конфликтов

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что участники международной встречи по безопасности в Сочи выступили против односторонних подходов в разрешении конфликтов в обход международного права.
Патрушев: участники встречи в Сочи выступили против силовых методов урегулирования конфликтов
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом он сказал по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«(Участники встречи. — RT) выступили против односторонних и силовых подходов урегулирования кризисов в обход норм и принципов международного права», — сказал Патрушев.

Участники также подчеркнули важность повышения роли ООН и Совбеза ООН в качестве универсальной международной структуры, которая призвана объединить усилия государств во имя укрепления мира и безопасности.

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных